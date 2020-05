Goinger "Feuerteufel" verurteilt: Brandstiftungen waren Denkzettel für Kränkungen

Innsbruck, Going - Warum wird jemand zum Brandstifter? Eine Frage, die gestern am Landesgericht bezüglich eines 37-Jährigen, der von 2017 an in seiner Heimatgemeinde Going mehrere Brandstiftungen mit einem Schaden von knapp drei Millionen Euro begangen hatte, besonders genau zu erörtern war. Ist der einstige Industriearbeiter doch zweifacher Familienvater und war bislang komplett unbescholten geblieben.