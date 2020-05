Schwere Brandstiftungen: Einweisung in Anstalt für Goinger "Feuerteufel"

Innsbruck – Zwei Jahre und acht Monate Haft, dazu die Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher. So lautet das Urteil am Landesgericht gegen einen 37-jährigen Unterländer nach mehrfacher schwerer Brandstiftung. Er nahm das Urteil ohne Einspruch an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Familienvater war zuvor komplett unbescholten. Er hatte seit dem Jahr 2017 mutmaßlich mehrere Gebäude in Going angezündet und dabei nicht nur Millionenschäden angerichtet, sondern auch Menschenleben in Gefahr gebracht.

Die Brandserie nahm am 17. September 2017 im Morgengrauen in einer Goinger Lagerhalle neben einem Reitstall ihren Ausgang. Aus dem gelegten Feuer wurde ein Großbrand, da die Flammen auf den Reitstall, ein Nebengebäude und einen benachbarten Bauernhof übergriffen. 145 Feuerwehrmänner standen im Einsatz, der Schaden war enorm, verletzt wurden aber weder Menschen noch Tiere. Dass ein Brandstifter seine Hände im Spiel hatte, blieb zunächst unentdeckt.

Dann war fast zwei Jahre lang Ruhe: Doch in der Nacht zum 2. Juni 2019 schlug der zu diesem Zeitpunkt noch immer unbekannte Brandstifter gleich doppelt zu. Innerhalb von nur einer Stunde fing zunächst ein Bauernhof und dann in etwa einem Kilometer Entfernung die Jausenstation „Koasastadel“ Feuer. Die Bilanz: Bauernhaus schwer beschädigt, die dazugehörige Tenne und die Jausenstation zerstört.

Diesmal war sofort klar, dass die beiden Brände kein Zufall waren. Sondern das Werk eines Brandstifters. Und der schlug im November erneut zu. Und wieder im Doppelpack – zuerst fing in der Nacht zum 22. November ein Holzstapel in einem Stadel neben einem Bauernhaus Feuer, dann ein weiterer Holzstapel bei einem nahen Einfamilienhaus. In beiden Fällen blieb der Schaden deutlich geringer als bei den vorangegangenen Bränden. Anrainer und Feuerwehrmänner konnten die Flammen ersticken, ehe sie auf die Gebäude übergriffen. Die Polizei hatte keinen Zweifel, dass der Serientäter erneut zugeschlagen hatte.

