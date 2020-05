Elf Meter, fünf Schützen, ein Drama: Das Elfmeterschießen wird 50

Berlin - Elfmeterschießen sind nichts für schwache Nerven. Vor allem einer aber verfolgte die Penalty-Krimis mit Stolz und Genugtuung: ihr Erfinder Karl Wald aus dem oberbayerischen Penzberg.

2011 starb der frühere Amateur-Schiedsrichter im Alter von 95 Jahren, doch seine Erfindung reicht weit über seinen Tod hinaus. Denn Wald entwickelte in den 1960er-Jahren das Elfmeterschießen und revolutionierte so das Fußball-Spiel.

"Losentscheid sportlicher Betrug"

Zuvor wurden Spiele nach der Verlängerung jahrzehntelang per Los oder Münzwurf entschieden. „Das ist sportlicher Betrug, das ist glatter Blödsinn“, sagte der 1916 in Frankfurt am Main geborene und gelernte Friseur Karl Wald einmal. Und so ließ er das von ihm erdachte Format mit je fünf Elfmeterschützen pro Team in Bayern in den 1960er Jahren testen - heimlich bei Freundschaftsspielen.

Die Führung des Bayerischen Fußball-Verbandes wollte seinen Vorschlag beim Verbandstag 1970 blockieren. „Meine Kameraden, ich bitte Sie, geben Sie dem Antrag grünes Licht, nach dem Motto, der Erfolg rechtfertigt alles, vielen Dank“, rief er den Delegierten damals zu. Als sich die Mehrheit schließlich pro Elfmeterschießen aussprach, war der Durchbruch am 30. Mai 1970 geschafft.

Wenig später übernahmen der Deutsche Fußball-Bund (DFB), bald auch der Europa- (UEFA) und der Weltverband FIFA die Neuheit - und die Fußball-Dramen nahmen ihren Lauf.

Elfmeter, von tragisch bis gekonnt - eine Auswahl:

Uli und der Nachthimmel über Belgrad: Als vierter deutscher Schütze des Elfmeterschießens hämmert Uli Hoeneß im EM-Finale 1976 den Ball übers Tor. Der fünfte Schütze der Tschechoslowakei, Antonin Panenka, schaufelt das Leder in die Mitte - und ins Tor zum Titel.

Johan und der Doppelpass: Einfach direkt ins Tor? Nicht mit Johan Cruyff. Ende 1982 kickt er beim Spiel Ajax Amsterdam gegen Helmond Sport den Ball quer zu seinem in den Strafraum gelaufenen Teamkollegen Jesper Olsen. Der zurück auf Cruyff, der nur noch den Fuß hinhalten muss.

Bruce und die Puddingknie: Das Finale des Europapokals der Landesmeister 1984 zwischen dem FC Liverpool und AS Rom wird im Elfmeterschießen entschieden. Liverpools Torwart Bruce Grobbelaar wackelt vor dem vierten Elfmeter der Roma so sehr mit den Knien, dass sich der Schütze offenbar beeindrucken lässt: Sein Elfer geht an die Latte. Liverpool trifft und hat den Pokal.

Kutzop und der Pfosten: Werder Bremen kann mit einem Sieg gegen den FC Bayern am vorletzten Spieltag die Meisterschaft 1986 klar machen. Beim Stand von 0:0 bekommt Werder in der 88. Minute einen umstrittenen Elfer zugesprochen. Doch Schütze Michael Kutzop trifft nur den rechten Pfosten. Und Bayern wird am letzten Spieltag Meister.

Andi und die gewechselten Schuhe: Als die deutsche Mannschaft kurz vor Schluss des WM-Finals 1990 gegen Argentinien einen Strafstoß bekommt, ist die Frage: Wer schießt? Eigentlich Kapitän Lothar Matthäus. Doch der musste in der Halbzeit die Schuhe wechseln und lässt Andreas Brehme den Vortritt. Brehme behält trotz langer Tumulte die Nerven und verwandelt platziert unten links.

Roberto und die verpasste Krönung: Er sorgt quasi im Alleingang dafür, dass Italien das WM-Finale 1994 gegen Brasilien erreicht: Roberto Baggio. Dann kommt das Elfmeterschießen. Baggio muss treffen, um die Squadra Azzurra im Spiel zu halten. Aber er schießt über die Latte - und die WM-Krone ist futsch.

Robert und der missglückte Pass: In der Manier des großen Johan Cruyff will Robert Pires vom FC Arsenal 2005 bei einem Spiel gegen Manchester City den Elfmeter zu Thierry Henry passen. Aber er verfehlt den Ball. Henry läuft ins Leere. Pires‘ Glück im Unglück: Den ersten Elfer des Spiels hat er verwandelt, Arsenal gewinnt 1:0.

Ivica und die Erlösung: Bei der Heim-EURO 2008 stand Österreich nach der Auftaktniederlage gegen Kroatien unter Zugzwang. Gegen Polen brauchte das ÖFB-Team zumindest einen Punkt, um die Chance auf das Viertelfinale zu wahren. Durch den verwandelten Last-Minute-Elfer von Ivica Vastic reichte es zu einem 1:1. Allerdings kassierte die Hickersberger-Elfer im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland eine Niederlage und schied vorzeitig aus.

Hobel und die Lässigkeit: 2011 kämpfte die WSG Wattens um den Aufstieg in die Erste Liga. Im Relegations-Duell gegen Blau Weiß Linz kam es zum Elfmeterschießen im Gernot-Langes-Stadion. Armin Hobel, der fünfte Wattener Schütze, musste verwandeln, sonst steigt Linz auf. Der Routinier trat den Elfer viel zu lässig, der Goalie der Oberösterreich konnte den leichten Heber in die Mitte locker halten - der Aufstiestraum der WSG war geplatzt.

Bayern und der rutschige Rasen: Alle Elfmeter zu vergeben - dieses Missgeschick widerfährt dem FC Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale 2015 gegen den BVB. Philipp Lahm und Xabi Alonso rutschen hintereinander in gleicher Manier aus und schießen übers Tor. Mario Götze scheitert am Dortmunder Torwart Mitch Langerak. Und Manuel Neuer knallt seinen Elfer an die Latte. Der BVB gewinnt das Elfmeterschießen mit 2:0.