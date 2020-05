Airbus baut drittes Versorgungsmodul für US-Raumkapsel "Orion"

Dabei stellt das Europäische Servicemodul der ESA die Versorgung im Crewmodul mit Wasser, Sauerstoff, Antrieb, Elektrizität und einer angenehmen Temperatur sicher. Zudem dient es als Fahrgestell des Raumschiffs. Das erste ESM wird der NASA im nächsten Jahr für einen Flug ohne Besatzung geliefert, das zweite ESM ist derzeit in der Airbus-Integrationshalle in Bremen in Produktion.