ORF plant 2021 Einsparungen von 75 Mio. Euro

Angesichts der schon in den vergangenen Jahren durchgeführten Einsparungen sei das kommende Sparprogramm "eine der größten Herausforderungen in der Geschichte des ORF", so Wrabetz in einem E-Mail, das der APA vorliegt. Die Bereiche des ORF seien mit der Ausarbeitung der entsprechenden Maßnahmen beauftragt worden. Die Geschäftsführung werde die einzelnen Maßnahmen in den kommenden Monaten festlegen und dem Stiftungsrat im Rahmen des Finanzplans 2021 zur Beschlussfassung vorlegen, kündigte Wrabetz an. Die nächste Stiftungsratssitzung findet am 25. Juni statt, der Finanzplan wird aber wie üblich erst in einer Sitzung gegen Ende des Jahres beschlossen.