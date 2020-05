Auto-, Fleischverzicht als Schlüssel: So spart man privat am meisten CO2

Im Bereich "Mobilität" rangieren der autofreie Lebensstil, der Wechsel hin zur Elektromobilität und der Reduktion von Langstreckenflügen in der Rangliste der Maßnahmen mit dem höchsten CO2-Sparpotenzial ganz oben. Damit ließen sich laut der Analyse jeweils geschätzte 1,7 Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf und Jahr einsparen, schreiben die Forscher in der Arbeit. Zum Vergleich: Der jährliche ökologische Fußabdruck eines durchschnittlichen Nordamerikaners beträgt rund 13,4 Tonnen, der eines Europäers ungefähr 7,5 Tonnen, während z. B. ein Afrikaner auf rund 1,7 Tonnen kommt.

Im Bereich "Wohnen" zeigten die Wissenschafter, dass ein Umstieg auf erneuerbare Energiequellen um die 1,7 Tonnen sowie das Sanieren und Renovieren der eigenen vier Wände rund 0,9 Tonnen an CO2-Äquivalenten einsparen könnte. Insgesamt hätte die Umsetzung der zehn wichtigsten Maßnahmen "ein enormes Reduktions-Potential" von bis zu 9,2 Tonnen pro Kopf und Jahr, was "speziell in einem wohlhabenden und konsum-intensiven Land wie Österreich" stark ins Gewicht fallen würde, so Wiedenhofer. (APA)