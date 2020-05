Frauen mit Neandertaler-Gen bringen mehr Kinder zur Welt

Leipzig – Frauen mit einem bestimmten Neandertaler-Gen bringen mehr Kinder zur Welt. Das geht aus einer Studie des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und des Karolinska Institutet in Schweden hervor, wie die Leipziger Forscher am Dienstag mitteilten. Der Anteil der Frauen, die dieses Gen geerbt haben, ist etwa zehnmal so hoch wie bei den meisten anderen Neandertaler-Genvarianten.