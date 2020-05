Neunjähriger stieß mit Fahrrad gegen 69-jährigen Fußgänger in Pradl

Innsbruck – Schwer verletzt wurde ein 69-Jähriger bei einem Unfall auf einem Gehsteig am Dienstagnachmittag im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Gegen 13.45 Uhr wollte der Mann gerade in sein Haus in der Kranewitterstraße gehen, als ein Kind ihn mit dem Fahrrad touchierte.