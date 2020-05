Kompatscher: „Deutsche können ab 3. Juni in Italien Urlaub machen"

Bozen – Mit der am 3. Juni erwarteten Aufhebung der Reisefreiheit in Italien werden deutsche Urlauber nach Italien reisen können, ohne sich einer zweiwöchigen Quarantäne zu unterziehen. "Nichts steht mehr einem Italien-Urlaub im Weg", sagte der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher am Dienstag laut Medienangaben.