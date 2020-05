Vor 20 Jahren lud der FC Tirol zur Meisterparty: „Spieler waren Helden“

Mit einem Tor und einer Vorlage zeichnete auch Michael Baur hauptverantwortlich für den entscheidenden Sieg. Ein Schlüsselerlebnis am Weg zum Titel erkennt der Kapitän aber in einer Niederlage. Am viertletzten Spieltag war Sturm Graz nach einem 4:1 über die Tiroler bis auf einen Punkt an den Tabellenführer herangerückt. „Wir haben uns danach gegenseitig angeschaut und ich sagte: Burschen, wer soll uns schlagen? Uns holt keiner mehr. Daran haben wir alle geglaubt und so war es dann auch. Weil bei uns jeder gewusst hat, was zu tun ist.“