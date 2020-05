Nationalrat: Infrastrukturdebatte mit Klimaschwerpunkt

Wien – Klimaschutz und Forschung waren die zentralen Themen am Mittwochvormittag beim Auftakt zu Budgettag zwei im Nationalrat. Während die Koalition vor allem ein Plus für klimarelevante Maßnahmen bejubelte, hätte es für die Opposition mehr sein können.

Wie SPÖ-Mandatar Alois Stöger betonte, gehe es in diesem Bereich darum, den Verkehr umweltfreundlicher zu machen und dabei den öffentlichen Verkehr massiv zu stärken. Da hätte er sich von den Grünen einiges erwartet, was jetzt aber nicht umgesetzt sei. Was man ansage, müsse man eben auch im Budget abbilden und da „fehlt mir die Ambition", so Stöger, der etwa einen Ausbau des Busverkehrs vermisst.