Hund machte Hausbewohner in Thurn auf Brand aufmerksam

Thurn – In Thurn ist in den frühen Mittwochmorgenstunden der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die beiden Bewohner im Alter von 49 und 60 Jahren wurden von ihrem Hund auf das Feuer aufmerksam gemacht, berichtete die Polizei. Auch ein Nachbar habe zeitgleich an der Tür geläutet, um die beiden zu warnen. Sie konnten das Haus noch rechtzeitig und unverletzt verlassen.