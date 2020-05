Saison-Aus! Wacker-Torhüter Wedl erlitt im Training Kreuzbandriss

Innsbruck – Zweitligist FC Wacker Innsbruck muss die restliche Saison ohne seinen Stammkeeper Lukas Wedl auskommen. Der 24-Jährige zog sich am Montag im Training einen Riss des hinteren Kreuzbandes zu und fällt somit für längere Zeit aus. Das teilte der Club am Mittwoch mit.

In Abstimmung mit der medizinischen Abteilung entschied man sich für eine konservative Behandlung inklusive Spezialschiene und gegen eine Operation. Wedl kam in dieser Saison in 18 Pflichtspielen zum Einsatz. (APA,TT.com)