Austria Lustenau im Cup-Finale auf den Spuren von Pasching und Co.

Innsbruck – Austria Lustenau hat schon vor dem Finale im Uniqa ÖFB-Cup gegen Red Bull Salzburg am Freitag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Klagenfurt Historisches geschafft. Die Vorarlberger sind nun der einzige Club in der Geschichte des Bewerbes, der es als Nicht-Oberhaus-Club zweimal ins Endspiel geschafft hat. Insgesamt kam es im Titel-Endkampf bisher elfmal zum Duell "David gegen Goliath".