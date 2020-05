Bus in Innsbruck musste wegen Pkw bremsen, 59-Jährige verletzt

Innsbruck – Weil ein Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 9.10 Uhr in Innsbruck, aus der Adamgasse kommend, zu knapp vor einem Linienbus über die Kreuzung mit der Heiliggeiststraße fuhr, musste der Busfahrer scharf abbremsen. Dadurch kam eine 59-Jährige im Bus zu Sturz und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker des Pkw – es handelt sich um einen schwarzen Audi – fuhr ohne anzuhalten in Richtung Süden weiter.