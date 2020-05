Motorradfahrer raste in Kitzbühel mit 150 km/h durch 60er-Beschränkung

Kitzbühel – Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein 27-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch durch Kitzbühel gerast. Der Mann wurde auf der Brixentalstraße in einer 60-km/h-Beschränkung mit 150 Stundenkilometern geblitzt, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige hatte trotz gekennzeichneter Sperrfläche im Bereich einer Kreuzung eine Fahrzeugkolonne überholt. Er wird angezeigt. (TT.com)