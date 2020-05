Auf die Bierdusche muss der Cupsieger in diesem Jahr verzichten

Klagenfurt – Am Freitag kommt der Profi-Fußball in Österreich wieder ins Laufen. Wegen der Coronavirus-Pandemie geht das UNIQA ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau (20.45 Uhr/live ORF eins) unter ungewöhnlichen Bedingungen über die Bühne. Nur 200 Personen, die Spieler inkludiert, dürfen beim ersten Cup-Finale in Europa nach der Corona-Pause dabei sein.

Jedem Finalisten wurde ein Kontingent von 42 Personen zugestanden, bei der Auswahl blieb da kaum Spielraum. Viele dem Verein nahestehende Personen müssen daher genauso wie bei Finalspielen oft gesehene Politiker oder VIPs diesmal auf die TV-Übertragung ausweichen. Selbst der ÖFB als Finalveranstalter war bemüht, das eigene Kontingent so klein wie möglich zu halten. ÖFB-Präsident Leo Windtner, Teamchef Franco Foda, Geschäftsführer Bernhard Neuhold und Generalsekretär Thomas Hollerer werden vor Ort sein. „Es ist eine andere Situation als in den vergangenen Jahren, der müssen wir uns stellen und das Beste daraus machen“, sagte Neuhold.

Den Fans bleibt diesmal nur die Möglichkeit aus der Ferne die Daumen zu drücken. In Salzburg kann man die Partie in der Open-Air-Fläche am Messegelände via Autokino (200 Stellplätze) verfolgen. „Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen. Ich erhoffe mir einen Sieg unserer Mannschaft, damit in vielen Jahren noch von diesem Cup-Triumph der Roten Bullen gesprochen wird, den man einst im Autokino miterlebt hat“, sagte Salzburgs Kaufmännischer Geschäftsführer Stephan Reiter.