Chemische Industrie: Stockende Lohnverhandlungen, mögliche Streiks

Wien – Nach Protestaktionen in dutzenden Betrieben der Chemischen Industrie in ganz Österreich sollen am kommenden Donnerstag in Wien und Linz Konferenzen mit Streikschulungen stattfinden, bei denen weitere Maßnahmen beschlossen werden. Beim ÖGB sei bereits um eine Streikfreigabe angesucht worden, so PRO-GE und GPA. Nach drei Verhandlungsrunden kam noch kein Abschluss zustande.