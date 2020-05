„Golden Girls“ Stigger und Lettner führten besondere Maturaklassen an

Innsbruck – Sensationelle Erfolge pflastern den Weg jener beiden Klassen, die gestern am Innsbrucker Sport-BORG in der Fallmerayerstraße zum Finale der schriftlichen Reifeprüfung schritten. „Ein ganz besonderer Jahrgang“, blickte Sport-BORG-Direktor Andreas Pfister, der über drei Jahrzehnte schon etliche Tiroler Nachwuchs-Athleten begleitet hat, in die Runde.