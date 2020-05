Erlebnis am Berg – Sommer auf der Muttereralm und im Bikepark Innsbruck

Die Maskottchen Maps & Marie freuen sich besonders über Kinder auf der Muttereralm. Auf dem Abenteuerspielplatz und beim Zauberwasser können die Kleinen sich so richtig austoben. Wer lieber hoch hinaus will, der erklimmt die Baumlhäuser und wird mit einem tollen Ausblick belohnt. Maps & Marie haben sich außerdem für die Kinder rund um die Bergbahn eine Schnitzeljagd ausgedacht. Kleine Forscher und Sammler sind eigeladen, die Hinweistafeln zu finden. Wenn alle Stationen gefunden wurden, wartet am Ende eine tolle Überraschung.