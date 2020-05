Red Bull Salzburg und die mit Abstand außergewöhnlichste Siegesfeier

Klagenfurt – Im ersten Pflichtspiel in Österreich nach mehr als zweimonatiger Corona-Pause waren alle sehr bemüht, das ausgearbeitete Präventionskonzept bestens umzusetzen. Hilfreich war dabei, dass mit Salzburg der Favorit schnell die Weichen für den Sieg stellte und eine Sensation ausblieb. Die "Bullen"-Kicker waren beim Torjubel darauf bedacht, sich nicht in die Arme zu fallen, der eine oder andere kurze Tätschler blieb die Ausnahme. Auf der Bank gab es den während der Partie kein Abklatschen, Jesse Marsch und Co. freuten sich sehr zurückhaltend, "klatschten" mit den Unterarmen oder den Ellbogen ab.