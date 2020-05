Ein Sölder Wintertraum am Beginn des Sommers

Innsbruck – „Da kommt Freude auf“, sagte der Kärntner Slalom-Coach Marko Pfeifer zu den Traumbedingungen. Gestern in der Früh stand erst einmal Abfahrtstraining auf dem Programm, ehe es für Marco Schwarz und Co. auf die kurzen Ski ging.

Schwarz, dreifacher WM-Medaillengewinner von Aare 2019, erklärte, dass für ihn jeder Speedkilometer sehr wichtig sei. „Da ich ja die Kombi fahre und vielleicht auch das ein oder andere Speedevent“, schließt er sogar Starts in Spezialrennen nicht aus. Mit dem anschließenden Stangentraining am Freitag simulierte er auch gleich eine Kombi an einem Tag. „Jetzt ist natürlich jeder Tag Gold wert“, sprach er den Saisonabbruch zwei Stationen vor Schluss wegen der Corona-Pandemie an. Die nächste Saison sei schon sehr präsent. „Man arbeitet darauf hin, technische Fehler muss man jetzt ausmerzen, damit man im Herbst gescheit Gas geben kann.“ Er gehe davon aus, dass hoffentlich alles planmäßig stattfinde.

Das Saisonziel des Tirolers steht bereits fest: „Eine Silbermedaille haben wir schon, also gibt es nur ein Ziel. Aber egal, ob Olympia- oder WM-Saison, ich bereite mich immer gleich gewissenhaft vor.“ Aber noch wisse keiner so genau, was kommen werde und wie im Herbst das Training ablaufen werde. Bekanntlich möchte Cortina d’Ampezzo die von 8. bis 21. Februar 2021 geplanten Weltmeisterschaften wegen der noch unsicheren Corona-Situation um ein Jahr auf März 2022 und damit die Zeit nach den Olympischen Winterspielen in Peking verschieben. Die FIS will die Situation bis 1. Juli evaluieren. (TT, APA)