Schwerer Unfall: Rehbock sprang im Außerfern vor Pkw

Weißenbach – Samstagfrüh kam es zu einem Wildunfall auf der Lechtalstraße im Außerfern. Gegen 5.15 fuhr ein 25-Jähriger in Richtung Reutte, als ihm im Gemeindegebiet von Weißenbach plötzlich ein Rehbock vor sein Fahrzeug sprang.

Der 25-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und rammte das Tier. Dabei geriet er ins Schleudern und prallte schließlich gegen die Leitschiene. Durch den Anprall katapultierte es das Fahrzeug in den Straßengraben, wo es auf dem Dach liegen blieb.

Der Lenker wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus nach Reutte gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden, der Rehbock verendete an der Unfallstelle. (TT.com)