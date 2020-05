WSG Tirol vor Neustart zwischen Papafreuden und Blinddarm-OP

Wattens – Die Kicker der WSG Tirol befanden sich in den vergangenen Tagen und vor dem Wiederanpfiff am Dienstag im Tivoli (18.30 Uhr) gegen St. Pölten aus ganz unterschiedlichen Gründen im Krankenhaus: Kreativperle Benni Pranter stemmte am Freitag voller Stolz Töchterchen Valerie in die Höhe, die um 1 Uhr morgens ca. drei Wochen zu „früh“ das Licht der Welt erblickte: „Ein unglaubliches Gefühl – das ist mit nichts zu vergleichen.“