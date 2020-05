Verdacht auf frisierte Zahlen: „Forbes" kickt Kylie Jenner von Milliardärs-Liste

Los Angeles – Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes hatte TV-Sternchen und Jungunternehmerin Kylie Jenner 2019 zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gekürt. Nun meldete Forbes Zweifel am Reichtum der Jüngsten der berühmten Schwestern des Jenner-Kardashian-Familienclans an. Die 22-Jährige empörte sich am Freitag auf Twitter über „unrichtige Aussagen und unbewiesene Annahmen". Sie habe nie einen Titel gefordert.

Die Halbschwester von Kim Kardashian reagierte damit auf einen Forbes-Bericht, in dem ihr vorgeworfen wird, durch ein „Netz von Lügen" den Profit ihres Kosmetik-Imperiums aufgebauscht zu haben. Möglicherweise waren auch gefälschte Steuererklärungen im Spiel, heißt es. Nach monatelangen Untersuchungen werde Jenners Vermögen nun auf knapp 900 Millionen Dollar geschätzt, damit stehe ihr nicht mehr der Titel einer Milliardärin zu, machte Forbes geltend.

Ihre Kosmetikfirma Kylie Cosmetics sei „bedeutend kleiner und weniger profitabel", als es bisher dargestellt worden sei, hieß es in dem Bericht. Dies geht laut Forbes aus dem Kleingedruckten eines Vertrags mit dem Beauty-Riesen Coty hervor, an den Jenner kürzlich 51 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen verkauft hatte. Die „vermutlich gefälschten" Steuererklärungen würden zeigen, „wie verzweifelt einige der Ultrareichen versuchen, noch reicher zu wirken", schrieb das Magazin.

Schon als Teenager hatte Jenner ihre eigene Kosmetiklinie, die vor allem mit Lippenstiften erfolgreich wurde, gestartet. Im vorigen November verkaufte sie ihre Kosmetik-Marke für 600 Millionen Dollar an den Konzern Coty.