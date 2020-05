Thiem's Seven: 300.000 Euro Preisgeld bei Einladungsturnier in Kitzbühel

Kitzbühel – Während die ATP- und WTA-Tour weiter in Sachen Fortsetzung der Saison vertrösten müssen, sprießen die Einladungsturniere im regionalen Bereich aus dem Boden. Am Traditionsschauplatz Kitzbühel hofft man noch auf einen ATP-Termin im September, davor geht vom 7. bis 11. Juli das Einladungs-Event "Thiem's Seven" in Szene. Dominic Thiem und sieben weitere Top-Spieler werden antreten.