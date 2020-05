Schlafendes Mädchen vergewaltigt: 22-Jährige startet Petition gegen Donau-Lied

Passau - Mit einer Online-Petition gegen ein umstrittenes Festzeltlied hat eine Passauer Studentin eine Diskussion über Sexismus angestoßen. Das sogenannte Donau-Lied, das von der Vergewaltigung eines schlafenden Mädchens handelt, soll demnach nicht mehr in Passauer Festzelten und Kneipen gesungen werden, wie es auf der Petitionsseite heißt. Die Aktion löste positive und negative Reaktionen im Netz aus.

Mit der Petition wolle die Studentin kein Verbot des Donauliedes erwirken, wie sie klarstellte. Vielmehr sollten sich die Leute mit dem Text auseinandersetzen, der Vergewaltigungen verharmlose, und dann freiwillig auf das Singen verzichten. Ihre ausländischen Mitstudenten gegenüber müsse sie sich rechtfertigen, „warum wir so etwas noch singen".

In dem Donau-Lied, das auch von Mickie Krause gesungen wird, geht es um einen Mann, der ein am Fluss schlafendes, leicht bekleidetes Mädchen vergewaltigt. Als dieses ihm daraufhin vorwirft, sie geschwängert zu haben, antwortet er nur: „Du saublöde Schlampe, was denkst du von mir? Ich trage doch immer den Gummi bei mir".