Telfer Trafik-Mitarbeiterin gab Betrügern am Telefon Bitcoin-Auflade-Codes durch

Telfs – Zum Opfer von Betrügern wurde am Samstag die Mitarbeiterin einer Telfer Tabaktrafik. Gegen 12 Uhr nahm sie einen Anruf an, die Frau am anderen Ende der Leitung gab sich als Mitarbeiterin der Firma „Tobaccoland“ aus und überredete die Verkäuferin zur Durchgabe von Bitcoin-Auflade-Codes. Nach rund einer Stunde beendete die Betrügerin das Telefonat, die Trafik erlitt einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wie die Polizei berichtet, sprach die Unbekannte in hochdeutschem Dialekt und gab sich freundlich. (TT.com)