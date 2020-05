Unbekannte zerkratzten in Schwazer Tiefgarage mindestens zehn Autos

Schwaz – Unbekannte haben am Samstagnachmittag mindestens zehn Autos in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Schwaz beschädigt. Wie die Polizei berichtet, waren die Täter zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr am Werk. Nachdem ein Besitzer Anzeige erstattet hatte, wurde die Polizeistreife vor Ort auf weitere beschädigte Wagen aufmerksam.