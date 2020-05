Bestverdiener im Sport: Federer stößt Messi und Ronaldo vom Thron

New York – Roger Federer ist laut dem Magazin Forbes zum ersten Mal der weltweit bestverdienende Sportler. Demnach hat der Schweizer Tennisstar in den vergangenen zwölf Monaten 106,3 Millionen Dollar (96,5 Mio. Euro) eingenommen. Den Großteil seiner Einkünfte generierte Federer, der es als erster Tennisspieler an die Spitze dieser Rangliste geschafft hat, aus seinen Werbeverträgen.