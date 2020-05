Ab Mittwoch wieder Schüler aller Schulstufen zurück in den Klassen

Wien – Ab Mittwoch (3. Juni) kehren auch rund 300.000 Schüler an den Polytechnischen Schulen, Berufsschulen, AHS-Oberstufen und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) in ihre Klassen zurück. Damit sind wieder alle Schulstufen nach den coronabedingten Schließungen an den Schulen versammelt – abgesehen von den Abschlussklassen, die ihre Prüfungen mittlerweile hinter sich haben.

Schichtbetrieb: Klassen ab 19 Schülern werden geteilt

Auch an den Polys, Berufsschulen, AHS und BMHS gilt ein Schichtbetrieb: Die Klassen werden ab einer Größe von 19 Schülern in zwei etwa gleich große Teile geteilt, die sich in bestimmten Intervallen jeweils mit Unterricht abwechseln. Da es keine verpflichtende Vorgabe gibt, können die genauen Intervalle sich von Schule zu Schule unterscheiden. Für die Oberstufenschüler stehen damit im Regelfall noch rund zehn Schultage auf dem Stundenplan (im Westen zwei mehr).

Keine Schularbeiten mehr

Auch für sie gibt es keine Schularbeiten mehr, andere punktuelle Leistungsüberprüfungen wie Tests sollen nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Turnen findet nur auf freiwilliger Basis am Nachmittag statt, Freigegenstände und Unverbindliche Übungen entfallen.

Nachmittags- und Samstagsunterricht möglich

Anders als an den anderen Schulen darf an den Oberstufenschulen aber auch abseits von Turnen Nachmittagsunterricht durchgeführt werden. Der Schulgemeinschaftsausschuss des jeweiligen Standorts kann außerdem beschließen, dass auch am Samstag unterrichtet wird.

Normale Abstands- und Hygieneregeln gelten