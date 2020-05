17-jähriger Alkolenker prallte in Sölden gegen Tunnelportal

Sölden – Ein 17-Jähriger ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei einem Autounfall in Sölden verletzt worden. Der Probeführerscheinbesitzer war laut Polizei gegen 5.40 Uhr mit dem Auto seiner Mutter auf der Ötztalstraße (B186) taleinwärts unterwegs. Auf Höhe der Geiersbachgalerie kam der junge Mann, der sich alleine im Auto befand, von der Straße ab und prallte gegen das Tunnelportal.