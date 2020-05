Kunstwerk in den Inn geworfen: 43-Jährige stellte sich nach TT-Artikel

Innsbruck – Ein halbes Jahr nach der Tat scheint der Fall um die mutwillige Zerstörung eines Kunstwerks in Innsbruck geklärt.

Es war im vergangenen November, als zunächst Unbekannte das Werk des Tierschutzaktivisten Chris Moser mit dem Titel „Kapitalismus tötet“ vom Waltherpark in den Inn warfen. Bei dem Kunstwerk handelte es sich um eine Puppe aus Pappmaché mit einem Strick um den Hals.

Ein Artikel in der Tiroler Tageszeitung hat nun offenbar die mutmaßliche Täterin dazu bewogen, sich zu stellen. Sonntagfrüh kam die Frau in die Polizeiinspektion Hötting und übergab den Beamten einen Ausschnitt der Samstagsausgabe, in dem über die Verurteilung des Gemeinderats Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck) wegen der Gutheißung der Tat berichtet wurde.