Wir schwingen uns auf's Radl: Corona schiebt den Fahrrad-Trend an

Innsbruck – Aui-, oi-, ummiradeln.“ Der Trend zum Rad ist ungebrochen. Scharen von Radlern tummelten sich letztes Wochenende auf Tirols Rad- und Forstwegen. „Viele arbeiten noch im Home-Office und suchen Bewegung. Viele sagen auch, dass sie heuer in E-Bikes investieren und sich Österreich anschauen wollen“, erzählt Radhändler Andreas Zangerl von Bergwärts in Rietz. Familien stellen mittlerweile gerne ein ganzes Paket zusammen, um Ausflüge künftig mit dem E-Bike antreten zu können. E-Bikes für Kinder sind mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h reglementiert. „Man muss aber wie beim Skifahren klein anfangen. Man beginnt also im Flachen und steigert sich dann“, so Zangerl.