83-jährige Frau seit Freitag in Innsbruck abgängig

Innsbruck – In Innsbruck ist eine 83-jährige Frau abgängig. Die Pensionistin verschwand am Freitagabend nach einer Familienfeier. Wie die Polizei gegenüber TT.com berichtet, verließ die Runde gegen 23 Uhr ein Lokal in der Altstadt. Die 83-Jährige ging voraus, ihre Angehörigen verloren sie dabei aus den Augen. Seitdem fehlt von der Frau jede Spur.