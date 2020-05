Vier Jugendliche bei Verkehrsunfall im Mühlviertel verletzt

Perg – Bei einem Verkehrsunfall in Perg im oberösterreichischen Mühlviertel sind am späten Samstagnachmittag vier Jugendliche verletzt worden. Der 17-jährige Lenker hatte in einer unübersichtlichen Kurve ein anderes Auto überholt und war ins Schleudern geraten. Der Pkw kam von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand.