Nach Andocken der SpaceX-Kapsel: US-Astronauten schweben in die ISS

Cape Canaveral/Washington – Elon Musks Unternehmen SpaceX hat Raumfahrtgeschichte geschrieben: Einer SpaceX-Raumkapsel mit zwei US-Astronauten glückte am Wochenende der erste bemannte Flug eines privaten Raumfahrtunternehmens zur Internationalen Raumstation ISS. Die Raumkapsel Crew Dragon dockte am Sonntag an der ISS an, rund drei Stunden später wurden die Astronauten an Bord der Raumstation begrüßt.