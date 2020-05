Lokal in Innsbruck verstieß gegen Corona-Sperrstunde: Drogen gefunden

Innsbruck – Trotz geltender Corona-Einschränkungen (Sperrstunde um 23 Uhr, Anm.) wurde in einem Lokal in der Innsbrucker Innenstadt am Pfingstsonntag bis in die Morgenstunden verweilt. Nach einer Beschwerde traf die Polizei dort am Vormittag noch zwölf Personen an. Zudem fanden die Beamten eine Vielzahl von Drogenverpackungen und stellten auch eine geringe Menge an Suchtmittel sicher. Auch wurde in dem Lokal geraucht.