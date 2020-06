Fünf Mädchen beraubten und verletzten 15-Jährige in Innsbruck

Innsbruck – Raub und schwere Nötigung lauten die Vorwürfe, mit denen eine Gruppe junger Mädchen in Innsbruck konfrontiert ist. Wie die Polizei am Montag berichtet, sollen die fünf Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren am vergangenen Samstag zwei 15-Jährige massiv bedrängt und auch verletzt haben.