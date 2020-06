Passant fand verletzten E-Biker am Weg zur Rumer Alm

Rum – Ein Passant hat am späten Sonntagabend in Rum einen verletzten Radfahrer gefunden. Der 53-Jährige war gegen 22.30 Uhr bei der Abfahrt von der Rumer Alm auf einem Schotterweg mit seinem E-Bike gestürzt. Etwa zehn Minuten später spazierte ein Mann an der Unfallstelle vorbei und bemerkte den Verletzten im Straßengraben.