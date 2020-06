Schwer verletzt: 50-Jährige stürzte in Scheffau mit E-Bike

Scheffau – Zu einem verhängnisvollen Sturz mit einem E-Bike kam es Montag gegen 14 Uhr auf der L207 in Scheffau. Eine 50-Jährige wollte hinter ihrem Ehemann und ihrer Tochter in eine Hauseinfahrt einbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 70 Jährige mit ihrem Pkw von der Hauseinfahrt auf die Landesstraße fahren, hielt jedoch ihr Fahrzeug bei der Einmündung an.