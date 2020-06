Autokennzeichen gestohlen: Jugendliche flüchteten in Innsbruck vor MÜG

Innsbruck, Mieders, Mutters, Jenbach – Ein Auto mit vier Jugendlichen (zwischen 15 und 17 Jahren) wurden in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck von einer Streife der MÜG aufgefordert, anzuhalten. Der 17-jährige Lenker ignorierte jedoch das Anhaltezeichen, stieg aufs Gas und fuhr Richtung Pradl weiter. Im Kreuzungsbereich Philippine-Welser-Straße/Geyrstraße verursachte der junge Mann einen Unfall. Er und die drei anderen Insassen verließen daraufhin das Auto und flüchteten. Zwei Jugendliche konnten angehalten werden. Die anderen zwei kehrten später an die Unfallstelle zurück.