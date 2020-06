Waldbrand zwischen Heiterwanger See und Plansee am Montagabend

Heiterwang – Am Pfingstmontag gegen 19.30 Uhr fing das Gelände zwischen dem Heiterwanger See und dem Plansee Feuer. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Mit insgesamt 20 Löschflügen konnte das Feuer gelöscht werden. Zur Sicherheit wurde für die Nacht auf Dienstag eine Feuerwache bereitgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Heiterwang rückte in der Früh gemeinsam mit Bergrettern erneut aus, um etwaige Glutnester aufzuspüren. (TT.com)