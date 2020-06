Europäische Gemeinden können sich erneut für Gratis-WLAN bewerben

Brüssel – Gemeinden in Europa können sich erneut auf Gutscheine für die Einrichtung kostenloser WLAN-Hotspots an öffentlichen Orten bewerben. Am Mittwoch beginne die vierte und letzte Ausschreibungsrunde, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. Damit soll die WLAN-Einrichtung an öffentlichen Plätzen, in Rathäusern, Bibliotheken und Museen oder in Parks finanziert werden.