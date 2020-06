Südtiroler Firma baut höchste Seilbahnüberquerung der Alpen

Sterzing, Zermatt – Nach der Eröffnung des „Matterhorn glacier ride I“ 2018, der höchsten Dreiseilumlaufbahn (3S-Bahn) der Welt am Klein Matterhorn im Jahr 2018, haben nun die Arbeiten für das zweite spektakuläre Projekt in Zermatt begonnen. Der "Matterhorn glacier ride II" soll als baugleiche 3S-Bahn die letzte verbleibende Lücke zwischen dem Klein Matterhorn und Testa Grigia schließen und so zur höchsten Seilbahn-Überquerung der Alpen zwischen Zermatt in der Schweiz und Breuil-Cervinia in Italien werden.