82-Jährige bei Sturz mit E-Bike in Hippach verletzt

Hippach – Eine 82-jährige Frau ist am Dienstag in Hippach mit ihrem E-Bike schwer gestürzt. Die Pensionistin fuhr gegen 14 Uhr auf der Schwendbergstraße talwärts und kam vor einer Kurve aus noch unbekannter Ursache zu Sturz. Sie verletzte sich an der Hand und im Gesicht. Die Rettung lieferte sie ins Krankenhaus Schwaz ein. (TT.com)