Thiem gewann Duell mit Melzer bei Austrian Pro-Series souverän

Dominic Thiem hat am Dienstag auch sein viertes Match bei den "Generali Austrian Pro Series" in der Südstadt gewannen. Bei starkem und drehendem Wind setzte sich der 26-Jährige gegen den 13 Jahre älteren Jürgen Melzer mit 6:3,6:2 durch. Auch Melzer hatte zuvor seine drei Gruppenspiele gewonnen. Beide stiegen in die nächste Phase dieses Tennisturniers für die heimische Elite auf.