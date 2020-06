0:5-Debakel beim Neustart: WSG Tirol Tabellen-Schlusslicht

Die WSG Tirol musste am Dienstag ohne Trainer Thomas Silberberger auskommen, der sich bei einem Motorradunfall am Wochenende schwer am rechten Bein verletzt hatte und nach zwei Operationen auf unbestimmte Zeit ausfällt. An seiner Stelle saßen Sportmanager Stefan Köck und Co-Trainer Martin Svejnoha auf der Wattener Bank. Die erstmalige Möglichkeit, fünf Spieler in einer Partie auszuwechseln, verpuffte dabei ebenso wirkungslos wie die motivierenden Worte vom Spielfeldrand.