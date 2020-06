Rinn – Ein 53-Jähriger ist am Dienstag in Rinn mit einem Hoftrac verunfallt. Der Mann war gegen 13 Uhr damit beschäftigt, Heuballen zu verladen, als die Maschine plötzlich umkippte und den Fuß des 53-Jährigen einklemmte. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)