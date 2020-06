25-Jähriger stürzte in Bschlabs mit Motorrad in Bach

Bschlabs – Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag in Bschlabs in einem Bach gelandet. Der 25-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Bschlaber Straße (L266) in Richtung Hahntennjoch. Kurz vor einer Rechtskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte samt dem Motorrad in den Plötzigbach.